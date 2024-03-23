Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы сборной России на Евро-2024

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что предсказать успехи команды Валерия Карпина на чемпионате Европы 2024 года в Германии, если бы была допущена до отбора, по прошедшей игре нельзя.

«По дружескому матчу никаких прогнозов не построить, просто мы выступили хорошо и все. Суперкоманд в мире практически нет — есть несколько сборных, которые выделяются по подбору футболистов, а остальные примерно команд 40 одинакового класса по уровню подготовки и уровню исполнителей. Любая команда может выиграть и проиграть, так что предсказать результат очень сложно», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евро-2024.