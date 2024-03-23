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Легенда ЦСКА заявил, что сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евро-2024

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: сборная России вышла бы в плей-офф на Евро-2024

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что команда Валерия Карпина выступила бы хорошо на чемпионате Европы 2024 года в Германии, если бы была допущена до отбора.

«Думаю, что если взять сборную в оптимальном составе, со всеми нашими легионерами, то мы бы что-то интересное всех представляли бы на континентальном первенстве. И молодежь неплохая, и игру показываем зрелую. Из группы бы вышли точно», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее Владимир Пономарев остался доволен игрой легионеров в игре с Сербией.

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