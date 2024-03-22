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Кузнецову предсказали гол в ворота «Вашингтона»

Комментатор Майков: Кузнецов забросит «Вашингтону»

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед» в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче «Каролины», куда перешел Евгений Кузнецов, с его бывшей командой «Вашингтоном», за который выступает Александр Овечкин. Майков считает, что Кузнецов выйдет с повышенной мотивацией и сможет забросить шайбу.

«Игра против «Вашингтона», думаю, да, в любом случае, это тоже для него такой эмоциональный заряд. Я помню, когда в этом сезоне Орлов приезжал против «Вашингтона» играть. У него, кстати, удачная, по-моему, игра получилась. Там гол плюс пас, что ли, когда он в этой маске Лекса Лютера вышел. Мне кажется, Кузнецов забьет против «Вашингтона». Опять же, на этом кураже, потому что понятно, сколько там и конфликтов, и недопонимания в их взаимоотношения с «Вашингтоном». Кузя хотел оттуда вырваться, и, если он забьет, это будет прямо топово», — подчеркнул комментатор.

«Каролина» и «Вашингтон» встретятся 23 марта в 2.00 по московскому времени. Это будет первый матч Кузнецова против «Кэпиталз» после обмена на дедлайне. За свою новую команду российский нападающий набрал 5 (2+3) очков в восьми проведенных встречах.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил выросшую результативность Овечкина.

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