Легенда ЦСКА остался доволен игрой легионеров в игре с Сербией

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался доволен игрой легионеров, выступивших в команде Валерия Карпина.

«Они выделялись, конечно, и сыграли очень хорошо. Выделялись и работоспособностью, и тактикческой подготовкой, и техникой. Так что они все молодцы, и Головин, и Захарян, и Миранчук. Еще мне понравились крайние защитники, Матвей Сафонов хорошо сыграл. Не очень понравилась игра в центре поля», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

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