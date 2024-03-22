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Комментатор Виктор Гусев спасся из «Крокуса» после стрельбы

Комментатору Виктору Гусеву с женой удалось спастись из «Крокуса» после стрельбы

Знаменитый спортивный комментатор Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

2 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Виктор Гусев с 1994 по 2018 год был комментатором спортивных соревнований на «Первом канале». Свой журналистский путь он начинал в ТАСС. Первый проведенный репортаж был с жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 1994 года.

Гусев комментировал матчи Евро--2000, ЧМ--2002, Евро--2004, ЧМ--2006, Евро--2008, ЧМ--2010, Евро--2012, ЧМ--2014, Евро--2016, а также матчи сборной России по хоккею на Олимпиадах, начиная с 1998 года.

Ранее сообщалось, что беременная чемпионка ОИ находилась в «Крокус-Сити» во время стрельбы.

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