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«Локомотив» находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» и одержал третью победу в серии

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

22 марта в рамках четвертого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимал на своем льду омский «Авангард» и одержал победу со счетом 3:1.

Георгий Иванов открыл счет на пятой минуте встречи. Во втором периоде команды не смогли поразить ворота друг друга. В начале заключительного отрезка Иван Чехович удвоил преимущество ярославцев. Михаил Гуляев на 54-й минуте отыграл одну шайбу. Артур Каюмов на 55-й минуте установил окончательный счет.

После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Локомотива». Предыдущая встреча между командами завершилась победой омичей.

Следующая встреча между «Локомотивом» и «Авангардом» пройдет 24 марта в Омске.

22 марта в другом четвертьфинальном матче «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом 5:4 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее было названо самое главное разочарование плей-офф Кубка Гагарина.

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