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Назван тренер способный заменить Карпина в сборной России

Хомуха заявил, что Семак достоин возглавить сборную России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Сербии. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«В товарищеском матче можно было обойтись и желтой. Никто бы претензий не предъявил. Но этот матч стоит в реестре УЕФА, так что судья должен руководствоваться общими рекомендациями.

Нас лишили права играть в официальных матчах. Так что оценивать работу Карпина нецелесообразно. Товарищеские матчи – это не критерий. Кто еще достоин возглавить сборную? Семак. А Юран? Он ставит закрытый футбол. Это не то, что необходимо сборной на текущий момент», — сказал Хомуха.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

С весны национальная команда из-за отстранения может проводит только неофициальные игры. 21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. 25 марта команда Карпина примет Парагвай.

Ранее Бородюк обвинил сборную Сербии в непрофессионализме.

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