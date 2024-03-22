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«Он бегал быстрее, чем вся Сербия»: экс-тренер сборной России о болельщике на поле

Бородюк обвинил сборную Сербии в непрофессионализме

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Известный отечественный тренер Александр Бородюк считает, что сборная России более ответственно подошла к матчу против Сербии. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Разгромная победа сборной России неожиданностью не стала, потому что Сербия, наверное, осталась в раздевалке. У сербов запомнилось одно — выскочивший на поле болельщик, который бегал быстрее, чем вся команда.

Сербия отнеслась к этому матчу непрофессионально — это было видно по их игре и борьбе, в которую они почти не вступали. Россия отнеслась к игре серьёзно и выиграла матч», — сказал Бородюк.

21 марта сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче в Москве со счетом 4:0. В первом тайме забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. С 21-й минуты сербы играли в меньшинстве из-за удаления защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Во втором тайме матча на поле выбежал болельщик. Некоторое время стюарды не могли его поймать, после нескольких кругов Десятский сдался сам.

25 марта сборная России на «ВТБ Арене» примет Парагвай. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, какое наказание получил фанат, выбежавший на поле в матче сборной России.

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