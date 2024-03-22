Экс-тренер «Спартака» похвалил РФС за выбор места проведения мартовских игр

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичная публика соскучилась по матчам национальной команды.

По его словам, решение провести два мартовских товарищеских матча в Москве полностью оправдано.

»Москва сама соскучилась по таким матчам — вы видите, что собрался полный стадион, аншлаг. Думаю, что и на матче с Парагваем будет такая же атмосфера. Сейчас весной в Москве отличные условия, погода прекраная — поле в великолепном состоянии. Наверняка в РФС тоже и погодные условия учитывали при выборе места проведения товарищеских матчей», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) раскритиковал защиту сборной России в игре с Сербией.