Бывший тренер «Спартака» назвал ключевой момент игры России и Сербии

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что сербская команда не оказалась готова показать сверхусилия после удаления Милана Гаича на 20-й минуте игры.

По его мнению, Россия полностью выполнила все задачи, поставленные перед игрой.

«Цель была — хорошо сыграть и добиться результата, что и получилось в итоге. А товарищеский статус игры почти ни на что не влияет — сербы приехали практически оптимальным составом, может быть за исключением Влаховича. Ранняя красная карточка их надломила — для того, чтобы после нее выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия. К этому они оказались не готовы. При этом Сербия — отличная и мотивированная команда, мы им тоже проигрывали крупно. Но вчера мы оказались сильнее», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что не ожидал разгрома сербов в игре с Россией.