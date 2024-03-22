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Билялетдинов объяснил свой уход из «Ак Барса»

Билялетдинов об уходе из «Ак Барса»: это было запланировано, для меня достаточно

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил свой уход из команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Договоренность была, что на один сезон подписываю контракт, это было запланировано. Я делал все то, что было необходимо. Но в перспективе это сложная работа, нагрузки большие. Надо иметь и силы, и терпения достаточно. Главный тренер — это серьезно. Для меня уже достаточно», — сказал Билялетдинов.

Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2022 года. До этого он дважды работал в команде с 2014 по 2019 и с 2004 по 2011 года. В 2022 году он был ассистентом главного тренера.

Билялетдинов покинул свой пост 22 марта. В этом сезоне команда под его руководством в 1/8 финала Кубка Гагарина уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее в «Ак Барсе» пожаловались, что у них немного кандидатов на замену Билялетдинову.

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