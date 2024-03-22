«Для Запада матч с Россией — преступление»: Кустурица о товарищеской встрече

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о реакции Запада на матч национальной команды против сборной России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Давно перестал думать, какая реакция будет у Запада. Потому что для меня это ничего не значит. Для них это будет преступление Сербии.

Русские играли хорошо, но Сербия будет лучше, когда 16 июня встретится с Англией в первом матче на Евро. А в этой игре судья допустил огромную ошибку, когда удалил игрока Сербии в начале», — сказал Кустурица.

21 марта сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче в Москве со счетом 4:0. В первом тайме отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. На 21-й минуте турецкий арбитр удалил защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Предыдущая встреча между Россией и Сербией завершилась разгромной победой балканцев со счетом 5:0.

С весны 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи из-за отстранения. С того времени ни одна европейская сборная не согласилась играть с Россией.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что не ожидал разгрома сербов в игре с Россией.