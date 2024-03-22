Легенда ЦСКА похвалил сборную России за разгром сербов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что раннее удаление омрачило матч.

«Игра хорошая, но сербы ведь полтора тайма играли, имея на одного человека меньше! Хотелось бы посмотреть, как наши будут выглядеть на их фоне в равных составах. В любом случае, развитие у наших ребят есть, прогресс заметен — отдавали непредсказуемые передачи, играли осмысленно, это очень здорово. При этом мы допускали голевые ситуации у своих ворот, но реализовать сербы эти моменты не смогли. На четверочку отработали, играли с желанием», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что выбежавший на поле во время матча Россия — Сербия фанат понесет ответственность.