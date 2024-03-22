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Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил в подарок билеты на футбольный матч

Восьмимиллионный гость выставки «Россия» посетил матч сборной России по футболу

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Телеграм-канал Россия. Поехали!

Четырнадцатилетний Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным гостем выставки «Россия», вместе с семьей получил приглашение на товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. Об этом сообщил Теlegram-канал форума «Россия».

Вадим занимается футболом с четырех лет и с удовольствием посмотрел на крупную победу российской сборной.

Он признался, что особенно ему понравилось увидеть звезд футбола.

«Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память», — поделился эмоциями подросток.

Подарок для юбилейного посетителя подготовили дирекция выставки «Россия» и Российский футбольный союз. Семья Лейзер получила сертификат на места в VIP-ложу стадиона, проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице.

Вадиму и его младшему брату предложили выйти на стадион, где футболисты Дмитрий Сычев и Федор Кудряшов вручили ребятам два комплекта именной формы сборной России с автографами спортсменов.

Ранее сообщалось, что девятимиллионному посетителю выставки-форума «Россия» подарили поездку на Байкал.

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