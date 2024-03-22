Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

«Работа главного тренера требует больших сил. Это большая ответственность. Я думаю, для меня будет лучше, когда я буду работать в хоккее, но в другом формате. С клубом была договоренность на один сезон», — объяснил Билялетдинов свой уход из команды.

«Ак Барс» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2. В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. За «Ак Барс» забил Александр Радулов.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в КХЛ произошло историческое событие.