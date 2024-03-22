Голкипер сборной России покинул расположение национальной команды

Голкипер сборной России Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды и вернулся в «Краснодар», передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Матвей свое дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов сыграл 90 минут в товарищеском матче с Сербией. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Национальная команда Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее сборную России назвали топ-командой.