Арсен Захарян рассказал, доволен ли тренер «Реала Сосьедад» его игрой

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал, что тренер клуба Иманол Альгуасиль доволен его игрой, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы с ним часто разговариваем. Вроде как все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения», — сказал Захарян.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Захарян назвал свою футбольную мечту.