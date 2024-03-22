Эмир Кустурица объяснил, почему матч России и Сербии стал историческим событием

Товарищеский матч между сборными России и Сербии, прошедший на московском стадионе «ВТБ Арена», стал историческим событием в условиях «изоляции от Европы», считает сербский режиссер Эмир Кустурица. Эта игра продемонстрировала отношения двух стран и подтвердила, что сербские власти во многом не согласны с Европой, заявил он в беседе с «Пятым каналом».

«У нас такая история, Сербия никогда не играла с Россией хорошо, – отметил Кустурица. – Думаю, что это очень важный матч, который увидят, как исторический момент [в условиях] российской изоляции от Европы и как [подтверждение], что Сербия не думает, как другие в Европе».

Комментируя игру, Кустурица назвал ошибкой удаление сербского защитника Милана Гайича, подчеркнув, что матч был товарищеским. Игру сборной России он оценил высоко, заметив, что российские спортсмены «играли быстро» и демонстрировали «хорошие комбинации».

Напомним, матч завершился со счетом 4:0 в пользу России. Голы забили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. Защитника Милана Гайича удалили на 21-й минуте – с этого времени сербская сборная играла в меньшинстве. Российский футболист Александр Мостовой назвал удаление Гайича ключевым моментом, заявив, что после этого матч «смотреть было неинтересно».

Футболист сборной России ранее оценил игру с Сербией на «пять с плюсом».