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Кучеров установил рекорд НХЛ среди россиян

Кучеров стал первым россиянином в НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), кому дважды удалось набрать 120+ очков за сезон.

Кучеров в матче с «Сан-Хосе» (4:1) отметился четырьмя результативными передачами. Теперь на его счету 122 (41+81) очка. В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 очков.

Он идет на первом месте в списке бомбардиров текущего сезона. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 117 очков (42+75). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 112 очками (26+86). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (41+56).

Отметку 120 баллов по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120 очков в сезоне-1993/94).

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 82 очка.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Лос-Анджелесом». Встреча состоится 24 марта. Команды выйдут на лед в 5:30 по московскому времени.

Ранее Кучеров установил рекорд «Тампы».

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