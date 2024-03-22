Головин заявил, что сборной России надо стараться справляться с боязнью

Полузащитник сборной России Александр Головин выразил надежду, что после матча с Сербией другие европейские сборные захотят сыграть с Россией, передает «Чемпионат».

«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть с нами. Нам тоже нужно расти на их фоне: выглядеть увереннее, стараться справляться с боязнью», — сказал Головин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что Россия может обыграть любого соперника.