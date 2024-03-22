Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации чемпионата Европы

В полуфинале квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Боснии и Герцеговины и теперь сыграет за путевку на Евро-2024 с Исландией. Об этом сообщает Sports.ru.

Матч прошел в четверг, 21 марта, и завершился со счетом 2:1.

Все голы (в том числе в ворота Украины) были забиты украинскими игроками. На 56-й минуте при ничейном счете мяч в свои ворота срезал Николай Матвиенко. На 85-й минуте Роман Яремчук сравнял счет, а через три минуты Артем Довбик забил в ворота сборной Боснии и Герцеговины победный гол.

Теперь в финале квалификации Евро-2024 Украине предстоит встретиться с Исландией, разгромившей Израиль со счетом 4:1.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

21 марта сборная России обыграла команду Сербии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов.

Ранее стала известна дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.