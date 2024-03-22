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Игрок ЦСКА назвал главную цель клуба на сезон

Игрок ЦСКА Джекири заявил, что хочет вернуть титул чемпиона России в 2024 году

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Pexels

Центровой баскетбольного ЦСКА Тони Джекири в интервью Legalbet заявил, что команда должна играть более надежно в обороне и стараться чаще побеждать, чтобы улучшить позицию перед стартом плей-офф.

По его словам, красно-синие в этом году должны выиграть чемпионский титул.

«Нам стоит показывать более содержательный баскетбол в оборонительной стадии игры, стараться больше забирать подборов и реагировать на отскоки — тогда защита будет эффективнее. Нам надо продолжать работать, все самое важное еще впереди. Наша цель — вернуть чемпионство», — заявил Джекири.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее легенда ЦСКА объяснил поражение «Енисею».

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