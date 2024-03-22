Карпин объяснил, почему матч с Сербией получился бессмысленным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против сборной Сербии заявил, что анализировать всерьез прошедший матч нельзя. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Персонально не хочу никого выделять. Можно оценить и проанализировать только 20 минут, но нужно ли этим заниматься? Думаю, что это неправильно. Многое понравилось, понятно, что можно говорить, что можно было лучше. Но мне понравилось желание, настрой, если угодно. Выполняли и делали все, что надо было делать.

Скучаю по такой атмосфере, по таким играм с таким накалом. Понятно, что об этом все скучают, об играх в еврокубках и квалификационных турнирах. Жаль, что мы никуда не отбираемся», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее Валерий Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната.