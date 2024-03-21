В РФС заявили, что Промеса нельзя назвать позором российского футбола

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил влияние ситуации с арестом нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар. Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады. Это больше вопрос к «Спартаку», нежели к Лиге», — заявил Митрофанов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Промес лишился трансферной стоимости.