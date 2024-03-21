Булыкин оценил возможность Дзюбы воссоединиться со Слуцким в Китае

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя варианты развития карьеры российского нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил шансф форварда переехать в Китай, чтобы заиграть под руководством Леонида Слуцкого. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Может быть, останется в «Локомотиве». Мы не знаем тонкостей его контракта и не знаем, что он сам хочет. Понятное дело, что со Слуцким ему удобно, потому что они понимают друг друга с полуслова, не знаю, как в футбольном плане, но в юморе — 100%. Посмотрим, как сложится его судьба, что у него получится и что будет с «Локомотивом», — заявил Булыкин.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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