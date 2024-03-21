Стала известна реакция Карпина на разгром сборной Сербии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против сборной Сербии заявил, что почти полностью удовлетворен увиденным на поле в исполнении своих подопечных. Его слова приводит «Газета.Ru».

«При таком счете понятно, что удаление сыграло большую роль. Если это отбросить, то можно сказать, что концовка первого тайма не понравилась, чуть подрасслабились как будто бы, поверили себя. Но, смотря на счет, понятно, что все довольны и счастливы», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гайича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле во время матча России и Сербии.