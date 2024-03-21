Тренер Сербии объяснил разгром от сборной России удалением

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после товарищеского матча против сборной России заявил, что его игроки не смогли показать положительный результат из-за раннего удаления. Его слова приводит «Газета.Ru».

»Россия — отличная и скоростная команда, но очевидно, что ключевым фрагментом игры стала красная карточка в первом тайме, из-за которой россияне провели 70 минут в большинстве», — заявил Стойкович

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле во время матча России и Сербии.