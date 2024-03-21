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В РФС объяснили совет Карпина российским игрокам уезжать в Европу

В РФС заявили, что Карпин не призывал игроков уезжать в Европу ради отъезда

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Митрофанов заявил, что специалист обращался к тем, кто перерос уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Значит, ему нужно идти дальше, чтобы в том числе приносить пользу сборной и показывать пример. Карпин не имел в виду, что надо уезжать ради того, чтобы уезжать», — заявил Митрофанов.

В минуты написания новости сборная России играет товарищеский матч с командой Сербии. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма российская команда впереди — 2:0.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее была названа дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

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