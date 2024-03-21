Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Сербией

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Сербии.

Состав национальной команды: Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Сергей Волков, Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.

Головин, который выступает в «Монако», выведет сборную России на поле с капитанской повязкой.

Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

Для сборной России это первый матч в 2024 году. В рамках мартовского сбора подопечные Валерия Карпина также сыграют с национальной командой Парагвая 25 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России.