Джокович назвал Медведева крокодилом

24-кратный чемпион турниров Большого шлема, сербский теннисист Новак Джокович выложил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с чемпионом US Open — 2021, россиянином Даниилом Медведевым и представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Крокодилы в Майами», — подписал фото Джокович.

Джокович снялся с турнира серии «Мастерс», который пройдет в Майами, а вот Медведев и Димитров выступят.

Действующим победителем «Мастерса» в Майами является Медведев. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. Россиянин свое выступление начнет со второго круга. Первый матч на турнире он проведет 22 марта против представителя Венгрии Мартона Фучовича. Ориентировочное время начала — 18:00 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9725 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Синнер (8310 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Медведев, у которого 7765 очков.

Ранее Медведеву предрекли первое место в рейтинге АТР.