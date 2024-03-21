Глушаков назвал Сербию самым сильным соперником России после отстранения

Полузащитник «Урарту» и бывший игрок сборной России Денис Глушаков заявил, что в товарищеском матче национальной российской команды против Сербии важно проверить силы футболистов, и отметил, что это важнее результата. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, сборная России проведет матч с самым сильным соперником после отстранения, со сборной Сербией. Хотя, мне понравилась, как играла сборная Узбекистана против нас. Они доказали в Кубке Азии, дойдя до 1/4 финала, что у них хорошее молодое поколение. Будет интересно посмотреть, как проявит свои силы сборная России против Сербии», — заявил Глушаков.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России.