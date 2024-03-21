Боец MMA Монсон: США могут делать все что хотят, но у них нет проблем с МОК

Бывший американский боец ММА, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) никогда не подвергнет санкциям США, передает РИА Новости.

«США могут безнаказанно делать все, что хотят, при этом у них нет никаких проблем с олимпийским комитетом. США контролируют МОК», — сказал Монсон.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее во Франции поддержали запрет на участие России в церемонии открытия Олимпиады.