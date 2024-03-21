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Дани Алвес не может собрать €1 млн для залога, поэтому остается в тюрьме

Экс-футболист Дани Алвес остается в тюрьме, он не внес залог в €1 млн

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Global Look Press

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес проведет в тюрьме как минимум еще одну ночь из-за того, что необходимая сумма залога — €1 млн — все еще не была внесена. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

При этом, если Алвес не выплатит залог до 14:00 по местному времени (16:00 по московскому) 22 марта, то останется в тюрьме на выходные.

20 марта суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к тюремному сроку за изнасилование, под залог в размере €1 млн. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщин обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.

В составе национальной команды Бразилии Дани Алвес стал двукратным победителем Кубка Америка и двукратным обладателем Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Реала» отсидит в бразильской тюрьме по делу об изнасиловании.

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