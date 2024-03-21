Названа главная причина успешного старта Кузнецова в «Каролине»

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил игру российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова, который был обменян в нее в последний срок обмена из «Вашингтон Кэпиталз». По мнению комментатора, форвард давно не был в таком хорошем психологическом состоянии.

«Ну, он обживается потихоньку. И, конечно, «Каролина» создает ему комфортные психологические условия. Потому что Кузнецов, понятно, это игрок настроения. И когда у него нет настроения, он не играет. А тут ему, пожалуйста: и вантус в раздевалке, и вся команда «птичку» сделала, и Орлов там тоже, По нему видно, что сейчас он, по крайней мере, кайфует. В таком именно психологическом состоянии его давненько, честно говоря, не было видно», — считает Майков.

Кузнецов провел в составе «Каролины» уже семь матчей, отметился в них двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности +4. Следующая встреча «Каролины» будет гостевым матчем против «Вашингтона».

Ранее «Каролину» назвали последним шансом для Кузнецова.