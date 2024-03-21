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В МОК рассказали о безопасности главы организации Баха

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

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Kenichiro Ogane/Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для безопасности главы организации Томаса Баха принимаются все соответствующие меры, передает Inside the Games.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — сказал Адамс.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято. Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам не нужно запрещать ехать на Игры.

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