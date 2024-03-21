Во Франции поддержали запрет на участие России в церемонии открытия Олимпиады

Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера поддержала решение, согласно которому российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет были четкими и последовательными в своих решениях, в частности по поводу того, что Россия не будет участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр», — заявила министр.

При этом Удеа-Кастера заявила, что после завершения речного парада российские спортсмены при желании в индивидуальном порядке смогут смешаться с другими делегациями на площади Трокадеро.

Международный паралимпийский комитет (IPC) также сообщал, что россияне пропустят церемонию закрытия и открытия Паралимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Госдуме заявили, что глава МОК Томас Бах должен радоваться Играм дружбы и помогать их проведению.