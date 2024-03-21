Петр Ян рассказал о серьезной травме, полученной перед боем на UFC 299

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, российский боец Петр Ян признался, что готовился к поединку на турнире UFC 299 с травмами, которые мешали ему тренироваться в полную силу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас я прилетел домой, сделал МРТ, у меня там разрыв крестообразной связки и разрыв мениска. С этой травмой я прошел всю дистанцию и дай бог, что все получилось, что мы выиграли. Все равно там было у нас три недели, и мы делали все, что можно: и физиотерапию делал, уколы ставили, обезболивали, постоянно всякие мази, таблетки», — заявил Ян.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

19 марта Яна прооперировали в Москве. Он выбыл на срок до девяти месяцев.

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