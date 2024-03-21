Экс-футболист «Краснодара»: не думаю, что у Карпина может потеряться мотивация в сборной

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.

«Я не думаю, что у Карпина может потеряться мотивация. Он же работает в сборной. Понятно, в матчах с Сербией и Парагваем будет важен результат. Все будут обсуждать итоги матчей. Важно дать надежду болельщикам и экспертам на то, что у нас есть команда», — сказал Деменко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о будущем Карпина.