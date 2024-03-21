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Стала известна дата церемонии прощания с журналистом Василием Уткиным

Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В субботу, 23 марта состоится церемония прощания с известным российским журналистом и комментатором Василием Уткиным. Об этом сообщает ФК «Эгриси» в своем Telegram-канале.

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу с 11:00 до 14:00.

Мы будем сообщать о дополнительной информации по мере ее появления», — сказано в сообщении.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ. В 2017 году он стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиафутбольной лиге.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Сербии начнется с акции в память о Василии Уткине.

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