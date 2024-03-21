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В РФС призвали не называть РПЛ лигой уголовников

Генсекретарь РФС Митрофанов: не нужно называть РПЛ лигой уголовников

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об имидже лиги в связи с игрой в российском чемпионате футболистов, фигурирующих в уголовных делах. Его слова передает «Чемпионат».

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников — это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили. А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю», — сказал Митрофанов.

13 марта игрока «Спартака» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

В РПЛ выступает два футболиста, которые имеют проблемы с законом. Голландец Рай Влут, ставший виновником ДТП, играет за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне он на поле не появлялся.

Зимой 2024 года «Оренбург» подписал Хорди Томпсона, который также является фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он избил свою девушку на почве ревности.

Ранее сообщалось, что Промес лишился трансферной стоимости.

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