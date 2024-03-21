L'Equipe раскрыл зарплату Головина во Франции

Издание L'Equipe опубликовало список зарплат футболистов, выступающих в Лиге 1. Как утверждает источник, полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин получает в месяц порядка 300 €тыс.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 23 матча, забив шесть мячей и сделав четыре результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Самым высокооплачиваемым игроком стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Как сообщает источник, француз в месяц зарабатывает €6 млн. Стоит отметить, что десятка самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 полностью состоит из футболистов «ПСЖ». Так на втором месте расположились сразу два игрока клуба — Усман Дембеле и Маркиньос. Они зарабатывают €1,12 млн в месяц каждый.

Ранее сообщалось, что Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.