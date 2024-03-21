Прокуратура Камчатки взяла под контроль расследование дела о гибели туристов

Прокуратура Камчатского края заявила, что проконтролирует результаты расследования уголовного дела по факту гибели туристов на Камчатке. Об этом сообщили «Газете.Ru» ее представители.

По мнению следствия, подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению уровня инструкторов.

»Городская прокуратура Елизово поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по неосторожности смерть двух лиц) в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего тур и 32-летнего мужчины, возглавившего тургруппу. В ходе расследования будет дана оценка степени виновности каждого, а также осуществлены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили «Газете.Ru» в прокуратуре.

Спасатели после сообщения о ЧП не могли пробраться к тургруппе из-за сложных погодных условий, темного времени суток и угрозы схода еще одной лавины. Спустя некоторое время сами же туристы обнаружили под снежным завалом тело женщины — 44-летнюю Татьяну Некрасову.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что организаторам тура грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что на Камчатке возбудили дело в отношении лиц, организовавших тур, в котором сошла лавина.