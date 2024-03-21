Бывшая жена тренера «Салавата» Кольцова назвала свою причину смерти экс-бойфренда Соболенко

Юлия Михайлова, бывшая жена экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова рассказала о планах на ближайшее будущее своего скончавшегося экс-супруга. Ее слова передает «Белорусский хоккей».

«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина.

Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые еще не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — сказала Михайлова.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Тренер «Салавата» прилетел в Майами, чтобы поддержать белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая должна была участвовать на турнире «Мастерс».

Кольцов работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева» с 2022 году. До этого он трудился в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Ранее белорусская теннисистка Соболенко прокомментировала смерть экс-возлюбленного Кольцова.