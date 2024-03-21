«Челси» и «Ман Сити» могут исключить из АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ, если их признают виновными в нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, осенью 2024 года независимая комиссия начнет рассмотрение дела «Челси». На данный момент клубу не были предъявлены обвинения, но прошлым летом были выявлены финансовые нарушения, совершенные во времена Романа Абрамовича. Клуб выплачивал агентские комиссии и не проводил их через бухгалтерию. Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

В отношении «Ман Сити» в 2023 году были выдвинуты 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Клубам может грозить исключение из Английской премьер-лиги (АПЛ).

В текущем сезоне АПЛ «Ман Сити» занимает третье место в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Арсенала» и «Ливерпуля». «Челси» идет на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что правило офсайда в футболе могут изменить в 2025 году.