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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от разгрома в матче НХЛ

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от разгромного поражения от «Торонто»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь с 20 на 21 марта «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и разгромно проиграл со счетом 3:7.

Остон Мэттьюс открыл счет уже на 16-й секунде встречи. В начале второго периода гости увеличили преимущество благодаря шайбе Вильям Нюландера. Александр Овечкин одну шайбу отыграл. Затем команды в течение минуты обменялись быстрыми голевыми атаками (Коннор Макмайкл и Остон Мэттьюс). В начале третьего периода Александр Овечкин оформил дубль и сократил отставание до одной шайбы. Затем гости трижды поразили ворота «Кэпиталз» (Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес).

После этого поражения «Вашингтон» выпал из восьмерки лучших клубов Восточной конференции, которая дает право на участие в плей-офф турнира.
Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

Ранее Каспарайтис рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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