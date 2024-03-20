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Стало известно, какой клуб РПЛ потеряет своих лидеров летом

Тренер Точилин: философия «Крыльев» заточена на развитие и продажу игроков

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Сочи» Александр Точилин заявил, что самарские «Крылья Советов» – наиболее вероятный кандидат в РПЛ на потерю ведущих игроков в грядущее летнее межсезонье.

«Первая команда, которая приходит на ум, — это Самара. В «Крыльях», наверное, собрано больше всего молодых футболистов, и философия клуба заточена на то, чтобы развивать, подводить и продавать игроков. С учетом их взаимоотношений с агентом Андреевым, футболистов продвигают в более статусные клубы РПЛ. Сейчас у них такая стратегия, если поставят другую задачу — бороться за высокие места, то не будут отпускать игроков», — приводит слова Точилина Legalbet.

По мнению специалиста, наиболее вероятными кандидатам на уход считаются 27-летний защитник Александр Солдатенков, привлекающийся Валерием Карпиным в национальную сборную страны и 26-летний полузащитник Роман Ежов. На счету Солдатенкова в текущем сезоне 17 матчей и одна голевая передача в РПЛ. Ежов в 13 встречах отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина занимают текущее восьмое место в РПЛ с 29 очками.

Ранее был назван критерий вызова футболистов в сборную России.

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