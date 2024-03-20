Булыкин предсказал развитие событий в матче России с Сербией

Знаменитый в прошлом футболист, экс-игрок национальной команды страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин заявил, что болельщики сборной России будут ждать только победы в матче против Сербии, который состоится 21 марта на «ВТБ-Арене».

«Не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, потому что это товарищеский матч, а сербы – братский народ. Но голы и самоотдача должны быть в этом матче на все 100%. Думаю, счет будет большой – 2:2. Конечно, когда нет международных матчей, в углу будет стоять результат. Все болельщики будут ждать только победы – этим и займется Карпин. Не хочется, чтобы это было скучным матчем, который откатают на 0:0. Сербия – не скучный соперник, но на товарищеский матч могут выложить все свои силы. Поэтому хочется, чтобы все показали красивый футбол», — приводит слова Булыкина ODDS.

Матч против сборной Сербии станет для сборной России первым поединком с европейской сборной после отстранения команды Валерия Карпина от международных встреч со стороны ФИФА и УЕФА весной 2022 года. В своей последней встрече против Сербии в Лиге наций УЕФА, еще под руководством Станислава Черчесова главная команда страны уступила сербам со счетом 0:5. После этого 25 марта Россия на том же стадионе сыграет с Парагваем. Против национальных команд из Южной Америки сборная России не играла с лета 2018 года, когда на групповом этапе домашнего чемпионата мира уступила со счетом 0:3 Уругваю.

Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдет в четверг 21 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:00 мск. Команда Валерия Карпина продолжает пребывать без официальных международных матчей. Сборная Сербии в ноябре оформила поездку на Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее иностранный футболист выступил против отстранения России.