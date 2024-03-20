Боксер Фьюри рассказал, что сделает после того, как побьет Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что он подписал контракт с украинцем Александром Усиком на два боя, а также сказал, что его бой с Усиком является главным противостоянием века, передает The Stomping Ground.

«Когда я побью Усика, я стану абсолютным чемпионом мира. Единственное, что я хочу сделать после этого — подраться с ним снова», — сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри обратился к Александру Усику.