Сборную России по футболу сравнили с Англией

Главный тренер сборной Сербии по футболу Драган Стойкович сравнил национальную команду России по стилю игры с Англией, передает Sport24.

«Если сравнить стиль игры России, то она похожа на Англию или Данию. Германия так не играет», — сказал Стойкович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее иностранный футболист выступил против отстранения России.