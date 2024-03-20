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Экс-боец UFC сравнил себя с легендарным казахстанским боксером

Боец ММА Жумагулов рассказал о сравнениях с боксером Головкиным

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Wikimedia Commons

Казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов высказался о своей популярности на родине. В комментарии Legalbet он рассказал, что для соотечественников его выступления были так же важны, как бои чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе Геннадия Головкина.

«Когда я в Америку первый раз попал, вообще все в жизни поменялось. Много что понял, много что изменилось вообще. Если бы возможность была, вообще бы раньше туда полетел бы. Но не получилось так. В любом случае я доволен тем, что со мной происходит. Ни на что не жалуюсь. Все есть, в принципе, что я хотел. Чего хотел, добился. Конечно, не получилось увидеть то, чего я хотел. Но в любом случае, я доволен тем, что у меня в жизни произошло», — рассказал Жумагулов.

Он заметил, что не считает, что был популярнее Головкина. Однако подчеркнул, что в определенный период получал лестные отзывы, сравнивавшие его с выдающимся боксером.

«Ну, популярнее не был, но было время, когда все говорили, что посмотреть бои просыпаются утром только из-за Головкина и из-за меня. Сейчас уже время чуть поменялось. Сейчас все говорят о Шавкате [Рахмонове]», — сказал Жумагулов.

В профессиональной карьере Жумагулов провел 24 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел девять поражений. В UFC Жалгас провел семь поединков, в которых потерпел шесть поражений. Летом 2023 года он был исключен из промоушена.

Последний бой Жумагулов провел 6 декабря 2023 года против представителя Японии Масато Накамуры в рамках турнира NFC 55 — Naiza Fighter Championship 55. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде на отметке 3 минуты 17 секунд.

Ранее боец ММА рассказал, как разорился из-за жизни в США.

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